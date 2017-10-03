Девушка попыталась объяснить строчку из песни «ВИА Гры» и поплатилась

Петербурженка под ником «городскаясумасшедшая» попыталась раскрыть пользователям Twitter глаза на слова из песни «Притяженья больше нет» Валерия Меладзе и «ВИА Гры». Находясь во Франции, девушка осознала, что в строчке «сто шагов назад не тихо на пальцах» на самом деле поется «тихого вальса», чем поспешила поделиться с подписчиками.

«А вы знали что сто шагов назад не "тихо на пальцах" а "тихого вальса"? Разрыв шаблона», — сообщила она.

В отличие от других записей «городскойсумасшедшей», твит быстро стал вирусным. Им поделились больше 1,2 тысячи пользователей, запись собрала более пяти тысяч лайков.

Комментаторы поста не спешили разделить удивление его автора. Они выяснили, что в оригинальном тексте строчка оканчивается на «тихо на пальцах», и обвинили девушку в попытке запутать аудиторию. «И этот хреновый бред разошелся таким тиражем», — посетовала Дарья Малышева в комментариях под твитом.

Некоторые микроблогеры, раздраженные популярностью поста с ложной информацией, перешли на оскорбления. Однако часть пользователей с ностальгией восприняли разговоры о песне 2004 года. Многие вспоминали, как в прошлом вместо «сто шагов назад» им упорно слышалось «Стоша Говнозад».

На следующий день, 2 октября, после шквала критики и оскорблений, девушка с иронией написала на своей странице, что она профессиональная мошенница. «Лен, а можно быть менее популярной, плз», — ответил на твит ее приятель.