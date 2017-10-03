Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила РИА Новости, что будет добиваться отставки директора липецкой гимназии, где отказали в обучении онкобольному ребенку, находящемуся в состоянии ремиссии.

Подобные действия, по словам министра, должны вести к неминуемому наказанию. «Это у меня на личном контроле. Потому что, вы знаете, должен быть показательный пример для всех остальных», — сказала министр.

Васильева заметила, что вмешательство ведомство пока не привело к должному результату, а только усугубило ситуацию. «Дальше — больше. В присутствии всего руководящего состава гимназии маму попросили, а может быть и заставили, позвонить Татьяне Юрьевне (заместителю министра) и сказать, что она всем довольна, что ей предложили дистанционное обучение и вообще все замечательно. На самом деле все было не так», — рассказала глава Минобрнауки.

Васильева обсудила эту проблему с губернатором региона. По ее словам, за отказ в доступе к образованию детям-инвалидам должно следовать неминуемое наказание.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что руководство липецкой гимназии № 1 запретило продолжать обучение онкобольному десятикласснику после пройденного им курса химеотерапии. В администрации заведения потребовали медсправку о том, насколько безопасно подростку учиться со всеми, но мать такого документа не предоставила.

