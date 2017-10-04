Снимавшая для мужа детское порно американка сядет на 30 лет

Американку, снимавшую детское порно и отправлявшую его мужу, приговорили к 30 годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent.

Энджела Бойл сфотографировала и сняла на видео четырех детей в возрасте от 12 месяцев до девяти лет у себя дома в Детройте (штат Мичиган). Она отправила материалы супругу Колину Бойлу. Женщина также призналась, что вместе с мужем издевалась над годовалой девочкой и трехлетним мальчиком минимум четырежды.

Мужчину уже приговорили к 60 годам тюремного заключения за эти же злодеяния. Сейчас он отбывает этот срок.

«Жена объяснила полицейским, что детская порнография — единственное, что возбуждает Колина Бойла», — указывал агент ФБР, расследовавший дело супругов.

Полицейские занялись Бойлами, когда узнали, что Колин, состоящий на учете как лицо, совершившее половое преступление, смотрит ролики с детьми у себя дома.