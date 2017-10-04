Принесшего патроны в отделение фонда «Подари жизнь» мужчину задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, доставившего пакет с 77 винтовочными патронами в отделение фонда «Подари жизнь». Об этом в среду, 4 октября, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

«По месту жительства задержанного обнаружено и изъято карабин ORSIS и около 30 патронов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по факту обнаружения патронов в отделении фонда было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

По предварительным данным, боеприпасы в пакете принес и оставил неизвестный мужчина, представившийся курьером. В полицию о подозрительной находке 29 сентября сообщили сами координаторы отделения благотворительной организации на улице Саморы Машела (Обручевский район, Юго-Западный округ Москвы).

При осмотре в коробках были обнаружены и изъяты 77 винтовочных патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию, которые относятся к категории боеприпасов.

Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.