Силовые структуры
 

В московском отделении фонда «Подари жизнь» нашли 77 винтовочных патронов

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Архивное фото
Архивное фото

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения коробок с патронами к огнестрельному оружию в одном из отделений благотворительного фонда «Подари жизнь» в Москве. Об этом во вторник, 3 октября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По предварительным данным, боеприпасы в пакете принес и оставил неизвестный мужчина, представившийся курьером. В полицию о подозрительной находке 29 сентября сообщили сами координаторы отделения фонда на улице Саморы Машела (Обручевский район, Юго-Западный округ Москвы).

По словам источника, при осмотре в коробках обнаружены и изъяты 77 винтовочных патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию, которые относятся к категории боеприпасов.

«Помещение фонда было обследовано, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», — отметил он, добавив, что по факту находки было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.

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