Польские полицейские сутки издевались над украинкой

Полицейские польского города Вроцлав почти сутки издевались над 21-летней украинкой, угрожая депортировать ее на родину и заставляя раздеваться. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В полицию обратился местный житель, заявивший о краже телефона. В преступлении он обвинил свою бывшую девушку, украинку по имени Дарья.

Вскоре стражи порядка задержали девушку без каких-либо объяснений. Потерпевшая утверждает, что в отделении полиции ее дважды заставили полностью раздеться, чтобы провести обыск. Кроме того, один из полицейских якобы заявил ей, что «украинцам не место во Вроцлаве».

Также девушка утверждает, что ее лишили возможности позвонить близким. В конце концов, она была допрошена в качестве свидетеля, а затем отпущена из отделения без предъявления обвинений.

В полиции все обвинения в свой адрес отрицают и указывают, что все процедуры производились в соответствии с предписанными стражам порядка правилами. Тем не менее, украинка собирается подать в суд на полицейских. Также она утверждает, что в якобы похищенном ей телефоне содержались совместные фотографии с ее бывшим молодым человеком и их переписка.

В сентябре сообщалось, что владелец магазина в польском городе Барлинек вывесил объявление, предупреждающее, что все граждане Украины, которые решили сделать покупки, подлежат досмотру. Владелец магазина пояснил, что надпись была сделана под влиянием импульса после кражи, совершенной украинцем. Неудачливый похититель пытался вынести два пакета с продуктами.