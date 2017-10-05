Названы главные особенности теории всего

Лауреат Нобелевской премии по физике Герард’т Хоофт назвал две особенности, которыми, по его мнению, будет наделена теория всего. Точка зрения нидерландского ученого изложена в его препринте на arXiv.org.

«Кажется очевидным, что это решение (непротиворечивое объединение общей теории относительности и квантовой механики — прим. «Ленты.ру») не найдет места ни божественному вмешательству, ни свободе воли, что само по себе можно использовать в качестве ключа (для построения теории всего — прим. «Ленты.ру»)», — считает физик-теоретик.

Нобелевский лауреат полагает, что современная теоретическая физика должна развиваться в направлении построения непротиворечивой универсальной теории, основанной на общей теории относительности и квантовой механики.

Общая теория относительности в целом не находится в противоречии с квантовой теорией поля, поскольку обе описывают явления, происходящие на разных масштабах длин и энергий. Если первая применима к космологическим явлениям с огромными массами, то вторая подходит для описания процессов на субатомном уровне.

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Однако обе теории вступают в противоречие друг с другом на планковских масштабах, поскольку на них в классической теории необходим учет квантовых поправок. Квантовая версия теории гравитации, получаемая теми же способами, что и квантовая теория поля, оказывается неперенормируемой, то есть ее наблюдаемые величины не удается сделать конечными.

Нобелевской премии по физике ’т Хоофт удостоился в 1999 году совместно с Мартинусом Велтманом «за прояснение квантовой структуры электрослабых взаимодействий», фактически — за доказательство перенормируемости электрослабого сектора Стандартной модели физики элементарных частиц.