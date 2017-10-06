Оскандалившийся из-за России глава ПАСЕ подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству представитель Аграмунта заявил, что тот отправил письмо с объяснением причин такого шага. «В первую очередь, тот факт, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат, он не может в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель», — заявил собеседник агентства.

В заявлении об уходе сам Аграмунт написал, что хочет покинуть свой пост по состоянию здоровья.

Скандал вокруг Аграмунта разразился на апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым. Аграмунт заявлял, что выступал как частное лицо, а не как представитель международной организации. Парламентарии потребовали объявить Аграмунту вотум недоверия, но регламент организации не предполагает механизмов отзыва с выборных должностей.

Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро — запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от имени Ассамблеи. Позднее ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения Аграмунта от должности.

Российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и Крыму. Москва в ответ прекратила участвовать в ее мероприятиях. Вопрос о снятии санкций поднимался несколько раз, однако они продолжают действовать. Против ограничений в отношении России выступает, в частности, председатель ПАСЕ Педро Аграмунт.