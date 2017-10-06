Детскую коляску назвали ослом

Голландский бренд Bugaboo выпустил улучшенную версию детской многофункциональной коляски Donkey («Осел»). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

Новая версия получила название Donkey-2. «Всего за три простых движения коляска легко трансформируется из одноместной в двухместную и обратно, а также обладает исключительно широкими возможностями для хранения и перевозки багажа. Сейчас, минуя семь лет с момента первого запуска, мы рады представить нашим покупателям новую, еще более совершенную версию этой модели», — рассказали в компании.

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Отмечается, что среди последних усовершенствований — обновленная четырехколесная независимая подвеска, шины, наполненные специальной пеной, чехол для боковой корзины и полностью обновленная линейка тканей, представленных в новой цветовой палитре. В продаже модель появится в ноябре нынешнего года.

Bugaboo International — голландская дизайнерская компания, ведущий производитель современных колясок для детей. Продукция марки доступна в 50 странах мира.