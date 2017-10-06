В Москве сожгли машину школьного учителя химии

На Ленинском проспекте столицы в районе Теплого Стана неизвестный сжег машину марки Mazda, принадлежащую школьному учителю химии. Об этом в пятницу, 6 октября, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ущерб оценили в 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Полиция ведет розыск преступника.

Дата и обстоятельства происшествия не уточняются.

Учреждение, в котором работает пострадавший, является партнером Высшей школы экономики.

3 октября сообщалось, что в Башкирии полиция подозревает 67-летнюю пенсионерку в умышленном поджоге машины ВАЗ-21093 своего 30-летнего соседа из-за его привычки ездить по деревне с громко включенной музыкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.