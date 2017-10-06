С 2018 года экспедиции в Арктику флагмана флота РАН станут ежегодными

Экспедиции в Арктику флагмана научно-исследовательского флота РАН «Академика Мстислава Келдыша» с 2018 года станут ежегодными. Об этом заявил ТАСС в пятницу, 6 октября, профессор Томского политехнического университета Игорь Семилетов.

Судно будет следовать маршрутом от Архангельска до Владивостока и обратно. С его помощью ученые из РАН и Томского политеха будут проводить комплексные и междисциплинарные исследования арктического шельфа России.

25 августа российский атомный ледокол «50 лет Победы» завершил рейс до Северного полюса, в ходе которого вершина земли была достигнута по воде за рекордный срок — трое суток. Судно выполняло туристический круиз. При этом на Атомофлоте заявили, что уже с 2020 года практика таких рейсов вероятно будет прекращена из-за активного развития других арктических проектов.