Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России

Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в предпоследнем туре отборочного этапа чемпионата мира в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Буэнос-Айресе в ночь на пятницу, 6 октября, и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, команда Лионеля Месси опустилась на шестое место в отборочной группе, не дающее право даже на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира-2018.

Для того чтобы квалифицироваться на мундиаль напрямую, подопечным Хорхе Сампаоли необходимо победить в заключительном туре Эквадор на выезде при условии, что Перу и Колумбия сыграют вничью. Победа в следующей встрече гарантирует аргентинцам как минимум право сыграть в стыковых матчах.

Сборная Аргентины дважды побеждала на чемпионатах мира в 1978 и 1986 годах, а на последнем первенстве в Бразилии (2014 год) дошла до финала, где в дополнительное время проиграла Германии. Единственный мяч забил Марио Гетце на 113-й минуте.