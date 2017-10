Британский джазовый квартет Portico Quartet выступит в Москве

В Москве выступит британский джазовый квартет Portico Quartet. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Концерт начнется в воскресенье, 8 октября, в 19:00 в клубе Arbat Hall. Билеты можно приобрести по ссылке.

Британцы выступят в поддержку своего нового альбома Art in the Age of Automation. «Нас ожидает перезагрузка группы именно в квартет после короткого периода игры "на троих". Portico представят треки из своего новейшего релиза Art In The Age Of Automation, а также избранные произведения из предыдущих альбомов», — говорится в анонсе.

На открытии концерта выступит московский коллектив Analog Sound.

Команда Portico Quartet была образована в 2005 году. В дискографии квартета на данный момент пять студийных альбомов. Дебютная пластинка Knee-deep in the North Sea была номинирована на Mercury Music Prize.