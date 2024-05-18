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12:26, 18 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области эвакуировали жителей приграничных районов

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали почти 10 тысяч жителей

Фото: Stringer / Reuters

На Украине почти 10 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, где идут активные бои. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Чугуевский район покинули 2726 человек, Харьковский — 4037 человек, Богодуховский — 118 человек. Еще 3026 жителей уехали из области с помощью волонтеров. Всего число эвакуированных достигло 9907 человек.

Министерство обороны РФ накануне сообщало, что в течение недели российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что сегодня цели штурмовать Харьков у ВС РФ нет. По мнению эксперта, захват города будет отложен до создания санитарной зоны.

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      Александра Лисица
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