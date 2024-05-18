В Харьковской области эвакуировали жителей приграничных районов

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали почти 10 тысяч жителей

На Украине почти 10 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, где идут активные бои. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Чугуевский район покинули 2726 человек, Харьковский — 4037 человек, Богодуховский — 118 человек. Еще 3026 жителей уехали из области с помощью волонтеров. Всего число эвакуированных достигло 9907 человек.

Министерство обороны РФ накануне сообщало, что в течение недели российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что сегодня цели штурмовать Харьков у ВС РФ нет. По мнению эксперта, захват города будет отложен до создания санитарной зоны.