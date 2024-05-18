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09:03, 18 мая 2024Россия

В России объяснили решение отложить штурм Харькова

Военный эксперт Алехин: штурм Харькова ВС РФ отложен до создания санитарной зоны
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня цели штурмовать Харьков у ВС РФ нет, и главное в этой фразе — сегодня, поскольку в дальнейшем все может измениться. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин, объяснив, что захват города будет отложен до создания санитарной зоны, передает телеканал «Царьград».

В первую очередь, санитарная зона затронет границы Белгородской, Курской и Брянской областей. Армия России наиболее активно движется в сторону Сумской области и Харьковской области.

«Бои идут в Волчанске, еще он до конца не зачищен, и на подступах к населенному пункту Липцы, где располагается первая линия обороны противника. В Малых Проходах, Больших Проходах и дальше в сторону по направлению к Волчанску. Вот это и есть первый этап создания санитарной зоны. Мы действуем в зоне обеспечения противника, в предполье», — пояснил эксперт.

Алехин добавил, что столь стремительное продвижение в первые дни сменилось на более продуманное, поскольку между белгородским приграничьем и севером Харькова пролегает зона в 30-35 километров с крупными населенными пунктами.

«Я не сомневаюсь в том, что противник заранее знал, что так или иначе мы пройдем эту зону обеспечения, выйдем к первой линии обороны, и он заранее заблаговременно создавал, маскировал эти схроны. Нужно очень тщательно зачистить, чтобы нам никто не ударил в тыл. Чтобы там ни взрывов не было, ни диверсий, потому что мы же подтягиваем резервы», — рассказал Геннадий Алехин.

Военный обозреватель полагает, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский также прекрасно понимает, что произойдет дальше. Он напомнил, что накануне в Харькове прошло совещание во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, где Сырский произнес фразу, что ВС России пытаются зайти украинской армии в тыл.

«Именно действуя с Волчанска на Белый колодец, и оттуда ударить в тыл группировки на Купянском участке. Логично рассуждает Сырский. Выпускник московского училища хорошо изучал опыт Великой Отечественной войны. Он понимает, что мы штурмом не будем овладевать Харьковом. Есть другие способы, тактические ходы», — заключил Алехин.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что российские войска не будут штурмовать Харьков, для взятия города будет использоваться тактика времен Великой Отечественной войны. Тогда город окружили, оставив небольшой коридор.

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      Александра Синицына
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