В России рассказали о тактике взятия Харькова

Полковник Тимошенко: Харьков будет взят без штурма

Российские войска не будут штурмовать Харьков, для взятия города будет использоваться тактика времен Великой Отечественной войны. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с «Царьградом».

Эксперт напомнил, что Харьков, где сейчас проживают 1,5 миллиона человек, не штурмовали во время Великой Отечественной войны. Вместо этого город окружили, оставив небольшой коридор. Он уверен, что в нынешнем конфликте российская армия применит похожую тактику.

Тимошенко подчеркнул, что резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают на защиту Киева. Тем самым оборона Харькова слабеет.

«Из десяти бригад, которые они готовили как резерв, пять бригад бросили на защиту Киева», — подчеркнул полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

