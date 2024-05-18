Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ в Херсонской области возросло

ТАСС: число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области возросло до 12

Число пострадавших при ракетном обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Скадовск в Херсонской области возросло до 12. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что одному человеку была оказана помощь на месте, еще 11 обратились в больницу. Одного из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных отпустили домой.

Источник со ссылкой на пресс-службу губернатора Херсонской области также отмечает, что у многих пострадавших осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS американского производства. Был разрушен частный жилой дом.