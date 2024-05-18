В Италии обнаружили могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника. Что о нем известно?

В Италии нашли могилу воевавшего за ВСУ наемника Бенджамина Галли

В Италии обнаружили могилу наемника Бенджамина Джорджо Галли, который воевал на Украине под флагом «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

К последней публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 27-летнего Галли прикреплена фотография рюкзака военного, на котором виден шеврон террористов. В посте содержится информация о дате и месте проведения его похорон. На других фотографиях виден шеврон «Правого сектора» на рукаве формы Галли.

По данным телеканала Rai News, на Украину Галли поехал из Нидерландов, где его семья проживает на протяжении последних лет. Попав в страну через Польшу, он вступил в ряды «интернационального легиона». Его зачислили в подразделение 3 марта 2022 года солдатом. Уже 18 сентября его накрыло артобстрелом под Харьковом. Через несколько дней Галли умер в больнице, не приходя в сознание.

Фото: Stringer / Reuters

Ранее в ЛНР ликвидировали наемника с шевронами в виде флагов

Ранее российские военные ликвидировали наемника под Белогоровкой в Луганской народной республике. На одежде бойца нашли несколько шевронов: один был в виде перевернутого французского флага, другой — флаг Франции в стиле милитари.

Также в конце 2023 года сообщалось об уничтожении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шевронами США. Об этом рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия.

На фоне этого экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около сотни солдат и офицеров 3-го пехотного полка, который является одним из основных подразделений Иностранного легиона.

В свою очередь, во Франции опровергли отправку солдат легиона на Украину. С таким заявлением выступил МИД страны.

Власти Шри-Ланки озабочены гибелью своих граждан на Украине

Ранее в мае стало известно, что президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе поручил направить в РФ делегацию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт в зоне СВО. Руководство государства оказалось озабочено участием шриланкийцев в боевых действиях.

Согласно информации властей Шри-Ланки, в конфликте на Украине погибли 16 отставных военнослужащих. Сообщается, что в состав миссии войдут секретарь Министерства обороны страны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в РФ и сотрудники Министерства иностранных дел.

Как сообщал госминистр иностранных дел страны Тарака Баласурия, на территории России могут находиться порядка 600-800 граждан. При этом глава Минобороны Шри-Ланки Премита Бандара Теннакун говорил, что власти не владеют данными о том, сколько именно человек уехали в РФ.

В России предрекли отказ стран Запада от Украины

Сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич считает, что западные страны начнут отказываться и «открещиваться» от Украины.

Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня «защищают Украину», так же рьяно начнут от нее отказываться и «открещиваться» Игорь Кастюкевич сенатор Совета федерации от Херсонской области

Также он рассказал, что что в рядах ВСУ наметился отток иностранных наемников. Сенатор уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.