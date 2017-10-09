В штабе АТО опровергли взятие украинскими военными аэропорта Донецка

В штабе АТО (антитеррористической операцией киевские силовики называют боевые действия в Донбассе) опровергли информацию о том, что посадочная полоса и окрестности Донецкого аэропорта (ДАП) была взята под контроль украинскими военными. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах, передает телеканал «112 Украина».

«Мы не владеем такой информацией. Мы не ведем наступательные действия, мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет», — сказал он.

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Днем ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли под контроль взлетную полосу и окрестности аэропорта. «Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк», — приводилась в сюжете цитата военного.

Тремя днями ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия в случае силового разрешения конфликта в Донбассе за десять дней потеряет до 12 тысяч военнослужащих, из них 3 тысячи — убитыми.

Бои за аэропорт Донецка, который рассматривался как стратегически важный транспортный узел, велись практически с начала вооруженного конфликта в регионе. Воздушная гавань перешла под контроль ополченцев в начале 2015 года.