Браузеры превратили в пышногрудых красавиц в бикини и заставили драться

Видео: MangaGamer / YouTube

Японская компания-разработчик Circus выпустила аниме-игру Space Live!, в которой переосмыслила конкуренцию популярных интернет-браузеров. Об этом сообщает Motherboard.

По сюжету видеоигры, события которой происходят в 2222 году, все население планеты перенеслось в виртуальный мир, где идет противостояние между четыремя фракциями, члены которых поклоняются разным браузерам. Так, Internet Explorer представлен разработчиками в виде пышногрудой блондинки в откровенном наряде синего цвета, Mozilla Fox — в образе красноглазой девицы в миниюбке и лисьими ушами, Google Chrome — девушки с фиолетовым каре, а японский Lunascape — мулатки с серебряными волосами.

Как отмечают в Circus, Space Live! подходит для пользователей всех возрастов и разработана с учетом западного рынка видеоигр.