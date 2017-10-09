Матерные тирады программистов собрали в одном месте

Сотрудник Microsoft создал бота Gitlost, который публикует матерный твит каждый раз, когда кто-то публично ругается во время работы в сервисе для разработчиков платформы GitHub. Так Twitter-аккаунт Developers Swearing превратился в постоянно обновляемую энциклопедию программистских ругательств. Об этом сообщает издание The Next Web.

Написанный инженером Уиллом Пирсоном (Will Pearson) бот собирает матерные восклицания и проклятья, которыми программисты обмениваются в пространстве GitHub. Бот Gitlost «запикивает» мат на площадке GitHub, а в Twitter автоматически выкладывает полные высказывания.

«Пошла ты, Rozetka».

Отмечается, что с момента первого запуска Gitlost в 2013 году бот переиздал более 40 тысяч матерных сообщений.

«Иди работать над своим собственным чертовым проектом, Тэйлор».

«Больше дерьма».

GitHub — крупнейшая бесплатная платформа для хостинга и совместной разработки IT-проектов с открытым кодом, а также специальная социальная сеть для разработчиков, где они обмениваются профессиональным опытом и следят за достижениями друг друга.