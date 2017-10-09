Пожилой мужчина бросил бутылку с краской в здание ФСБ на Лубянке

В Москве задержали 60-летнего жителя Подольска, бросившего стеклянную бутылку с краской яркокрасного цвета в фасад здания ФСБ на Лубянке. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах в понедельник, 9 октября.

«Свой поступок мужчина никак не объяснил, общаться с сотрудниками ФСБ и МВД отказался», — отметил собеседник агентства. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции по Мещанскому району.

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Инцидент произошел в четверг, 5 октября.

Ранее, в июне 2016-го, художника-акциониста Петра Павленского признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую тот поджег в ноябре 2015 года.

В качестве наказания художнику назначили только штраф в размере 500 тысяч рублей и компенсацию ущерба в размере 481 тысячи рублей. Павленский, получивший в январе 2017 года убежище во Франции, по данным СМИ, покинул страну, не выплатив назначенного судом штрафа.