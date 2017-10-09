Польша объявила о создании кибервойск

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил, что в Польше будут созданы кибервойска. Об этом сообщает Onet Wiadomosci.

«Разрушение сайтов и заражение их ложными сообщениями, поддельные новости, могут создаваться целыми обществами. Важно осознавать и помнить, что наш главный противник сделал информацию одним из его самых важных видов оружия, и каждый день он пытается влиять на формирование сознания, на наши умы и отношение к событиям», — заявил Мачеревич, выступая на Форуме кибербезопасности в Кракове.

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Мачеревич прямо обвинил в подобного рода действиях Россию. «Во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством», — заявил глава польского оборонного ведомства. Однако никаких доказательств своим словам он не привел.

В форуме также принимает участие премьер-министр Польши Беата Шидло, которая заявила о создании департамента по вопросам кибербезопасности, сообщает Радио Польша. «Война в рамках киберпространства, информационная война, технологическая война, хакерские атаки на инфраструктуру, банковский и экономический секторы – это лишь некоторые аспекты угроз, о которых необходимо постоянно помнить», — подчеркнула премьер-министр.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали 893 человека.

7 сентября сообщалось, что в финской столице Хельсинки открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. В деятельности новой структуры участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Ожидается, что в будущем к работе присоединятся другие государства. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.