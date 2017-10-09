Подозреваемый в сутенерстве экс-глава МВФ женился в четвертый раз

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на 49-летней уроженке Марокко Мириам Л'Ауфир, сообщает Le Parisien. Свадьба прошла в Марракеше, где молодожены сейчас живут.

Брак стал четвертым в жизни Стросс-Кана. Его новая жена руководит собственным агентством, занимающимся коммуникационными технологиями.

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Стросс-Кан был директором-распорядителем МВФ с сентября 2007 года по май 2011-го. Он был вынужден подать в отставку после того, как горничная нью-йоркского отеля Sofitel заявила, что глава фонда пытался ее изнасиловать.

Впоследствии показания девушки были поставлены полицией под сомнение и дело развалилось. Тем не менее горничная и Стросс-Кан предъявили друг другу гражданские иски. Мировое соглашение между ними было заключено лишь в декабре 2012 года.

В феврале 2012 года Стросс-Кан был задержан по делу о сутенерстве. По версии следствия, Стросс-Кан был причастен к созданию преступной сети, поставлявшей проституток из отеля Carlton в Лилле на различные мероприятия и, в частности, на секс-вечеринки для высокопоставленных лиц. В июле 2015 года суд оправдал бывшего главу МВФ.