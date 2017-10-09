Полицейские решили пошутить в соцсети с помощью мема и просчитались

Новозеландские полицейские подыскали неудачную гифку к своему твиту, в результате чего настроили против себя пользователей соцсети. После шквала критики пристыженным стражам порядка пришлось извиниться, пишет New Zealand Herald.

Текст твита, вызвавшего скандал, гласил: «Когда нам приходится сообщать кому-то, что их родственник погиб в аварии». На сопровождавшей его гифке актер Стив Каррел с неискренней улыбкой произносил: «Это худшее».

Запись быстро привлекла внимание пользователей сети и начала собирать негативные отзывы. Микроблогеры отмечали, что тяжело было бы выдумать более неуместную шутку. По иронии судьбы персонаж Каррела Майкл Скотт в сериале «Офис» постоянно пытался пошутить, но у него ничего не выходило.

Часть комментаторов встала на сторону полицейских. Они писали, что к сотрудникам правопорядка нужно относиться снисходительнее, поскольку они только начали осваивать язык мемов. Пользователи отмечали, что единственной ошибкой стражей порядка является то, что они не досмотрели гифку до конца.

В результате полицейским пришлось извиниться. «Мы просим прощения за последний твит от дорожной полиции. Мы быстро поняли, что совершили ошибку и оскорбили чувства подписчиков, поэтому сразу же его удалили. Спасибо за обратную связь», — написали они в Twitter.