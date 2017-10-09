Собака задержала 14 рейсов в токийском аэропорту Ханэда

Диспетчеры токийского аэропорта Ханэда были вынуждены задержать прибытие и вылет 14 самолетов из-за выбежавшей на одну из четырех взлетно-посадочных полос собаки. Об этом сообщает Kyodo News.

Как выяснилось, пудель принадлежал одному из пассажиров, который должен был вылететь на Окинаву. Собака была помещена в специальный контейнер для перевозки в самолете, однако при погрузке на борт ей удалось выбраться из клетки и сбежать.

Сотрудникам аэропорта понадобилось 40 минут для того, чтобы поймать животное. Администрация начала проверку в отношении персонала, ответственного за погрузку багажа.

28 сентября сообщалось, что полицейские с применением силы сняли с рейса американской авиакомпании Southwest Airlines женщину, заявившую, что у нее аллергия на животных. Как написала газета Los Angeles Times, профессор колледжа Анила Долацай (Anila Daulatzai) намеревалась вылететь из американской столицы в Лос-Анджелес.

В самолете 46-летняя женщина заметила двух собак. Она заявила стюардессам, что страдает смертельно опасной аллергией на животных. Сотрудники перевозчика попросили Долацай показать медицинскую справку, подтверждающую ее диагноз. Такого документа у путешественницы не оказалось. Тогда ее попросили выйти из самолета, но пассажирка отказалась.

В итоге представители Southwest Airlines вызвали полицию. Стражи порядка силой вывели Долацай из лайнера. Затем она предстала перед судом, где ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, создании препятствий в работе полиции и сопротивлении при аресте. Позднее женщину выпустили на свободу.