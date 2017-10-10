Ошибка привела к слиянию Apple и Google по воле Джобса

Трейдинговое агентство Dow Jones разослало сообщение о поглощении Apple корпорацией Google якобы по завещанию основателя «яблочной» компании Стива Джобса. Публикацию быстро удалили, однако некоторые трейдеры успели ее заметить и сделали скриншот.

«Полагаю, ребята, вам придется кое-что объяснить», — написал @trader_53.

В выпущенном бюллетене говорилось, что закрытие сделки намечено на 11 октября. Apple должна якобы передать владельцам штаб-квартиру. Новые акционеры в свою очередь должны были получить по девять ценных бумаг компании, отмечалось в сообщении.

«Невероятное решение, которое удивит всех живущих, Google сообщила о покупке Apple за девять миллиардов долларов. Глава Google Ларри Пейдж начал тайные переговоры о сделке с ныне покойным Стивом Джобсом в 2010 году. Сделка была анонсирована, когда в Купертино, Калифорния, зачитали завещание Джобса», — приводит текст сообщения CNBC.

Позднее Dow Jones распространило заявление, в котором признало, что информация о слиянии двух корпораций не соответствует действительности. Сообщение появилось в результате технической ошибки, объяснили в компании.

Как отмечает издание 9to5mac, несмотря на очевидный фейковый характер сообщения, за это время акции Apple успели подрасти в цене.