Билл Гейтс признался в копировании при создании Windows и Mac

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что при создании операционной системы Windows и компьютера Mac он и основатель Apple Стив Джобс не копировали друг друга — они оба были впечатлены достижениями научно-исследовательского центра Xerox PARC. Об этом он сообщил на сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything).

Гейтс признал, что Xerox смогла создать лучший на тот момент графический интерфейс. Это позволило и ему, и Джобсу понять, какими должны быть хороший компьютер и операционная система.

В обсуждениях пользователи рассказали о своей уверенности, что один из них позаимствовал изобретения. При этом они указали, что не подозревали о существовании общего источника вдохновения. «Мы не нарушали прав на интеллектуальную собственность. Xerox своим изобретением просто указал нам путь, который привел к созданию Mac и Windows», — отметил миллиардер.

Кроме того, Гейтс рассказал юзерам Reddit о своих любимых сериалах. Оказалось, что он в восторге от «Кремниевой долины», «Короны» и «Аббатства Даунтон». Миллиардер также признался, что в публичных местах обычно носит широкополые шляпы, чтобы не привлекать внимание.

Соучредитель Microsoft добавил, что хотел бы дожить до того момента, когда компьютеры будут походить на людей. Он надеется, что скоро техника научится читать и понимать информацию.

В декабре 2016 года Билл Гейтс поучаствовал в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» на Reddit и завалил одну из посетительниц портала подарками. Миллиардер подарил девушке меч из The Legend of Zelda, консоль Xbox One, три разноцветных контроллера, несколько дисков с видеоиграми, кулинарную книгу, восьмибитную приставку Nintendo, множество теплых вещей и три своих любимых фильма: «Марсианин», «Конец тура» и «Поверь: история Эдди Иззарда».