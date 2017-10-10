Американец назвал полицию отстоем и пообещал сдаться за репосты

Разыскиваемый полицией мужчина, скрывающийся в сети под ником Champagne Torino, пообещал явиться с повинной к мичиганским правоохранителям за репосты в Facebook. Об этом сообщает Mashable.

Как утверждается в материале издания, находящийся в розыске Champagne Torino в комментариях на странице полицейского департамента Редфорда в соцсети оскорблял сотрудников правоохранительных органов. «Вы, ребята, отстой», — написал он.

Недовольные поведением мужчины полицейские обвинили Champagne Torino в неумении вести конструктивный диалог и пообещали заблокировать преступника. «Это последнее предупреждение», — пригрозили они.

В ответ разыскиваемый бросил правоохранителям вызов: он пообещал сдаться, подарить им пончики и собственноручно убраться во всех государственных школах района при условии, что пост, опубликованный департаментом Редфорда, наберет тысячу репостов. «Вызов принят», — заявили в полиции и за три дня превысили отметку в четыре тысячи репостов.

По словам журналистов Mashable, после поражения Champagne Torino до сих не выполнил своего обещания и даже не вышел на связь с полицией.

За что именно разыскивается этот человек, не уточняется.

В середине сентября 31-летний преступник Мартин Тейт из Карнарвона поиздевался над полицией Северного Уэльса под объявлением о своем розыске. Он даже опубликовал в Facebook фотографию, на которой отдыхает в обществе еще одного уголовника.