Интернет и СМИ
 

Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске

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31-летний преступник Мартин Тейт (Martin Tate) из Карнарвона поиздевался над полицией Северного Уэльса под объявлением о своем розыске. Пост с его фотографией был опубликован в Facebook-аккаунте North Wales Police.

По словам администрации полицейского аккаунта, Тейт разыскивается за вооруженное нападение. «Позвоните нам по номеру 101 или сообщите в Twitter», — говорится в публикации.

Через некоторое время в комментарии под постом пришел сам Тейт, который принялся троллить полицейских. «Ха, придурки не могут поймать меня. Теперь ясно, кто смеется последним», — позлорадствовал он.

Он даже опубликовал в Facebook фотографию, на которой отдыхает в обществе еще одного преступника. «Два мужика в розыске, ха-ха, и нам все еще плевать на это», — отметил Тейт под снимком.

Полицейские с достоинством ответили злоумышленнику. «Ты можешь бежать, Мартин, но тебе не удастся спрятаться», — уверенно заявили они.

Тем не менее Тейт до сих пор так и не попался в руки сотрудникам правоохранительных органов Северного Уэльса, передает Mashable.

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