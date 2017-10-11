Бывшему банкиру дали 4,5 года за хищение 5,6 миллиарда рублей

Суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего исполняющего обязанности председателя правления лишившегося в 2015 году лицензии МАСТ-Банка Александра Чеметова за хищение 5,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

Он признан виновным по статье 160 УК («Хищение путем присвоения, совершенное в особо крупном размере»). Банкир будет отбывать срок в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в 2013-2015 годах Чеметов в составе организованной группы из руководителей и сотрудников банка присвоил денежные средства учреждения. Они воспользовались преступной схемой, связанной с выдачей фиктивных кредитов. Заемные средства выдавались подконтрольным компаниям под невозвратные и необеспеченные залоги. Таким образом топ-менеджер похитил более 5,6 миллиарда рублей.

7 декабря 2016 года стало известно о задержании в Москве бывшего президента МАСТ-Банка Юрия Пирогова. Отмечалось, что он проходил ключевым подозреваемым по делу об обналичивании около 9 миллиардов рублей через банк.

Обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены.

У МАСТ-Банка отозвали лицензию в середине 2015 года из-за плохого качества активов, неисполнения обязательств перед вкладчиками, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу средств за рубеж в крупном объеме, говорилось в решении Банка России.

В августе того же года МАСТ-Банк был признан банкротом. После этого Пирогов и еще несколько топ-менеджеров перешли на работу в банк «Арсенал».