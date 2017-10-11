Спасение застрявшего в грязи олененка сняли на видео

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Американская пара, гулявшая по лесу в штате Аризона, спасла детеныша вапити, который застрял в грязи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ноги олененка полностью погрузились в грязь. Мужчина помог ему освободить их, а женщина снимала спасение на видео. Изможденное животное не убежало, а легло на землю, чтобы отдохнуть.

Вапити — распространенный в Северной Америке подвид благородного оленя.

В мае сообщалось, что жительница Аризоны сняла на видео нападение американского черного медведя на олененка вапити.