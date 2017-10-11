Вице-спикер Рады рассказала о перспективах «торговли» Крымом

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед заявила, что украинский парламент даст жесткий ответ на слова президента Чехии Милоша Земана о том, что Киеву следует смириться с потерей Крыма. Об этом в среду, 11 октября, сообщает 5 канал.

«Это ловушка, потому что если только мы заходим в эту беседу, то это сразу [означает, что] Украина торгует Крымом. И вы представляете какой это прецедент в мире. Поэтому это опасная история. И должна быть очень жесткая реакция и парламент, я думаю, скажет свое слово», — сказала Сыроед.

Днем ранее депутаты Рады выразили недовольство и возмущение в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана о том, что Киеву следует смириться с потерей Крыма. В частности, представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец на своей странице в социальной сети назвал политика падлюкой.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

В свою очередь, внефракционный депутат Борислав Береза написал в соцсети, что чешский лидер — феерический мерзавец. «Врачи недавно рекомендовали Земану меньше употреблять алкоголь. Но он заявил, что не будет пить меньше. После подобного заявления я вижу, что он тогда не соврал», — отметил народный избранник.

Ранее в этот же день Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — высказал он мнение.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.