В третьем квартале GVC продемонстрировала двухзначный рост доходов

Игорная онлайн-компания GVC Holdings отчиталась об итогах третьего квартала. Согласно информации, размещенной в четверг, 12 октября, на официальном сайте GVC, зафиксирован двухзначный рост показателей дохода.

Ежедневная выручка компании составляет 2,7 миллиона евро. Это на 10 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года. В GVC отмечают, что этот рекордный показатель достигнут в период, когда крупных спортивных соревнований не проводилось.

«Базовый рост в третьем квартале представляет собой самый высокий показатель, достигнутый после приобретения bwin.party в феврале 2016 года», — говорит исполнительный директор компании GVC Кеннет Александер.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. GVC принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др. В прошлом месяце GVC сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года.

В ближайшее время GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнет прием интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.

