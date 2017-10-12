СМИ узнали о ненависти Трампа к сотрудникам Белого дома

Издание Vanity Fair в среду сообщило, что президент США Дональд Трамп однажды заявил начальнику собственной службы безопасности Кейту Шиллеру, что питает ненависть практически ко всем сотрудникам Белого дома.

«Я ненавижу всех в Белом доме! Есть несколько исключений, но я их ненавижу!» — якобы заявил в одном из приступов гнева Трамп, сообщили изданию два источника в Белом доме.

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Также Vanity Fair утверждает, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обсуждали друг с другом, что они будут делать в том случае, если Трамп прикажет нанести ядерный удар. «Справятся ли они (Келли и Мэттис — прим. «Ленты.ру») с ним (с Трампом — прим. «Ленты.ру»)?» — задался вопросом источник издания.

Во вторник Трамп встретился с представителями силовых структур страны и обсудил с ними варианты военных действий против Северной Кореи в ответ на ее растущие ядерные амбиции. Трамп заслушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда. Встреча Трампа с чиновниками состоялась для обсуждения «вариантов реагирования на любую форму северокорейской агрессии или, если необходимо, на то, чтобы Северная Корея не угрожала Соединенным Штатам и их союзникам ядерным оружием».