Украинский журналист устроил скандал на борту самолета

Украинский журналист Роман Скрыпин устроил скандал на борту самолета венгерской авиакомпании Wizz Air, обвинив чешскую стюардессу в отказе говорить с ним на украинском языке. Об этом он написал в своем Facebook.

Скрыпин написал, что летел из Гамбурга в Киев. Одна из стюардесс отказалась обслуживать его на украинском языке. «Летайте в жопу», — резюмировал Скрыпин. Также он признался, что публично использовал в адрес женщины нецензурную лексику.

В комментариях к сообщению он заявил, что стюардесса была украинкой, однако в Wizz Air это опровергли. «Во время посадки одна из бортпроводниц Wizz Air, которая является гражданкой Чехии и не владеет украинским языком, обратилась к нему на английском – одном из международных языков, используемых на всех рейсах. Поскольку бортпроводница не обратилась к данному пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибегнул к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него надлежащий дополнительный сбор», — приводит УНИАН сообщение Wizz Air.

Также в Wizz Air отметили, что Скрыпин не среагировал на просьбы бортпроводников успокоиться, а сразу после приземления самолета экипаж сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Позже Скрыпин написал, что полицейские задержали его на борту самолета в киевском аэропорту «Жуляны». Он утверждает, что правоохранители во время задержания заламывали ему руки. «Спасибо за вывих и отек», — написал он. Также он продолжает утверждать, что стюардесса была украинкой.