СМИ узнали о причастности чекистов из Тюмени к серии убийств бизнесменов

Следственный комитет поручил центральному аппарату расследовать уголовное дело в отношении бывших сотрудников тюменского управления ФСБ, обвиняемых в серии убийств местных предпринимателей, отказавшихся от их покровительства. Об этом в четверг, 12 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

Под следствием оказались бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин. Фигурант дела — снайпер Сергей Гилев — покончил с собой в областном СИЗО, еще один сотрудник полиции в розыске.

По данным издания, им вменяется больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года. Чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневой обналичкой и выводом денег за границу. Тех, кто отказывался от «крыши», силовики убивали. Кроме коммерсантов, жертвами стали разнорабочий из Таджикистана, с которым расправились на глазах предпринимателя, чтобы склонить его к сотрудничеству, а также два таксиста, убитых ради машин. Именно при расследовании смерти водителей сыщики вышли на сотрудников УФСБ.

Также газета отмечает, что своего поста лишился начальник УФСБ региона генерал-майор Вадим Пятилетов.

Один из лидеров группировки Коротков заключил со следствием сделку. Пошел на сотрудничество и Кобылин, однако его предложение о досудебном соглашении следствие отклонило, так как он не сообщил новых обстоятельств по делу.