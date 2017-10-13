Польша похвасталась отражением российской кибератаки

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил об отражении очередной хакерской атаки со стороны России. Об этом сообщает Радио Польша.

«В Польше по-прежнему лучшие криптологи и лучшее в мире программное обеспечение», — похвалился глава польского оборонного ведомства. Он добавил, что это была уже третья атака на польские серверы за последнее время.

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9 октября Мачеревич объявил о создании в Польше кибервойск. «Важно осознавать и помнить, что наш главный противник сделал информацию одним из его самых важных видов оружия, и каждый день он пытается влиять на формирование сознания, на наши умы и отношение к событиям», — заявил он.

Мачеревич прямо обвинил в подобного рода действиях Россию. «Во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством», — заявил глава польского оборонного ведомства. Однако никаких доказательств он не привел.

7 сентября в финской столице Хельсинки открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. В деятельности новой структуры участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Ожидается, что в будущем к работе присоединятся другие государства. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.