Слон затоптал четверых беженцев-рохинджа в Мьянме

Дикий слон, выбежавший из джунглей, затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, расположенном рядом с границей Бангладеш и Мьянмы. Об инциденте сообщает портал Bd24.

Двое пострадавших умерли на месте, остальные скончались в больнице. По информации полицейских, жертвами стали женщина и трое несовершеннолетних.

Около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.

Рохинджа — этническое меньшинство, компактно проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, они являются одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году около 120 тысяч представителей этого народа были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря.

Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Рохинджа утверждают, что подвергаются дискриминации из-за религии: они исповедуют ислам, а большинство жителей Мьянмы — буддисты.