Маккейн пришел в восторг от риторики Трампа в адрес Ирана

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал изложенную президентом США Дональдом Трампом стратегию по Ирану. Заявление опубликовано на сайте сенатора.

«Долгие годы иранскому режиму в буквальном смысле все сходило с рук. В это время США не хватало всеобъемлющей стратегии, которую возможно было бы противопоставить угрозе, идущей от Ирана. Цели, которые изложил сегодня президент Трамп — это долгожданные изменения», — заявил Маккейн.

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«Они предлагают США новый путь вперед, который направит нашу политику в отношении Ирана на его дестабилизирующие амбиции во всем регионе, а не только на его ядерную программу. С нетерпением жду возможности узнать больше об особенностях этой стратегии, комитет Сената по делам вооруженных сил (возглавляемый Маккейном — прим. «Ленты.ру») будет осуществлять тщательный контроль за действиями наших военных в этом направлении», — сказано в заявлении.

В пятницу Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.