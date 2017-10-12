Маккейн обеспокоился задержкой в реализации новых антироссийских санкций

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин в совместном заявлении обвинили президента США Дональда Трампа и его администрацию в том, что новые санкции против России до сих пор не введены. Заявление размещено на сайте Маккейна.

Недовольные сенаторы напомнили, что еще к 1 октября Белый дом должен был ввести новые антироссийские санкции в области обороны и разведки.

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«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в Конгрессе. У них было достаточно времени, чтобы объединиться в этом направлении», — говорится в заявлении.

Кроме того, сенаторы обвинили президентскую администрацию в неприменении значительных дипломатических усилий по увеличению давления на Россию.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России 2 августа. Он предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 60 дней — компаний нефтегазового сектора. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону было поручено курировать ограничения в отношении России.

