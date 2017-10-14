Порошенко посулил украинским военным 62 танка

Подразделения Вооруженных сил Украины получат 200 единиц военной техники, в том числе 62 танка. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает ТАСС.

«Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — 200 единиц», — сказал украинский лидер.

В ходе выступления он также пообещал не допустить «повторения ошибок столетней давности», когда республика присоединилась к советскому государству.

Выступление Порошенко было приурочено ко Дню защитника Украины, который отмечается в стране 14 октября. Ранее украинцы праздновали День защитника Отечества 23 февраля, который пришел на смену Дню Советской армии. Однако после событий на Майдане и смены власти в стране новое руководство государства отказалось от празднования.

Ему на замену в феврале 2015 года создали специальный праздник — День защитника Украины. Позднее его празднование перенесли на 14 октября — день создания Украинской повстанческой армии.

Как передает РИА Новости, в субботу Порошенко планирует посетить Житомирскую область, в частности военный аэродром и полигон, где передаст технику военным.

Ранее в октябре в сети раскритиковали новинку украинской оборонной промышленности — боевую машину поддержки «Страж», презентованную на выставке «Оружие и безопасность — 2017» в Киеве. Украинских разработчиков упрекнули в подражании российским производителям боевой машины поддержки «Терминатор».

Госконцерн «Укроборонпром» также сообщал, что Киевский бронетанковый завод разработал модернизацию основного боевого танка Т-72АС.