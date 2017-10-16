Зарегистрированы волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд

Обсерватории Advanced LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и Virgo объявили об обнаружении гравитационных волн (возмущений пространства-времени) от слияния двух нейтронных звезд. Последнее событие также удалось зарегистрировать в электромагнитном диапазоне более 70 наземными и космическими телескопами. Исследование опубликовано в Physical Review Letters.

Сигнал GW170817 зарегистрирован 17 августа 2017 года. Возмущение порождено слиянием пары нейтронных звезд, каждая из которых в 1,1-1,6 раза тяжелее Солнца. Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли. Слияние данных нейтронных звезд, как полагают ученые, породило килоновую, которая, в частности, испустила короткий гамма-всплеск, чье существование ранее теоретически предсказывалось.

Слухи о данном наблюдении начали распространяться уже в августе 2017 года. Например, о нем сообщил в Twitter астрофизик Крейг Уилер. Сведениями о предстоящем обнародовании открытия поделились, в частности, такие издания, как Forbes, The Daily Mail, Wired, National Geographic, Quanta Magazine, The Independen, Nature и NY Post.

Типичная нейтронная звезда имеет примерно такую же массу, что и Солнце, тогда как ее диаметр составляет 10-20 километров. Ядро светила состоит из нейтронов, тонкая кора — атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы, нейтронную звезду от других светил отличает практически идеальная сферически-симметричная форма.

Ранее гравитационные волны обнаруживались исключительно от слияния черных дыр, в период с 14 сентября 2015-го по 14 августа 2017-го обсерватории LIGO и Virgo зарегистрировали четыре таких сигнала. Данные наблюдения не сопровождались регистрацией соответствующего рентгеновского, ультрафиолетового, оптического, инфракрасного и радиоволнового диапазонов.

Существование гравитационных волн является одним из предсказаний общей теории относительности. Открытие возмущений пространства-времени от слияния нейтронных звезд фактически позволит приступить к прямому наблюдению за процессами, происходящими с нейтронными звездами.