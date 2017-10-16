Тактаров обвинил «людишек без штанов» в конфликте с Емельяненко

Глава российской Федерации смешанных единоборств (ММА), бывший победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал конфликт с главой Союза ММА России Федором Емельяненко. Слова Тактарова приводят «Махачкалинские известия».

«Поступило заявление, мне позвонили и спросили, как я к этому (заявлению) отношусь. Наверное, просто попали под горячую руку, потому что я только приехал со съемок, был уставший и замерзший. Единственное, я сказал, что это седьмая кляуза, и все. Сказал, что это неприятно. Это же все делает не Емельяненко. Он готовится к своим боям. Это люди без штанов, как бы термин подобрать… У людей денег нет, они пытаются заработать», — сказал Тактаров.

Он также назвал Емельяненко ведомым человеком. «Если Федор попадает под чье-то влияние, то достаточно долго под ним остается. У меня с ним нет конфликта – это просто данность такая. Ситуацию используют его людишки, которые просто хотят все и сразу. Хотят заработать денег, а ему что? Ему, по-моему, до этого даже дела нет», — добавил Тактаров.

Емельяненко 7 октября негативно высказался и обратился в прокуратуру в связи с боями с участием детей, проводимых в Люберцах во время чемпионата и первенства Федерации ММА России. Тактаров назвал выпады Емельяненко кляузами. Также он раскритиковал человеческие качества бойца.