Фестиваль американского кино стартует по всей России

Фестиваль американского кино «Амфест» впервые пройдет более чем в 20 городах России. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Киносмотр будет проходить с 18 по 22 октября. Его примут кинотеатры сети «Синема Парк» в таких городах, как Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск. Также «Амфест» приедет во Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Самару и Якутск.

В региональную программу «Амфеста» вошли следующие фильмы: комедия «Приключения медведя Бригсби» Дэйва МакКэри, гей-мелодрама «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, историческая драма «Маршалл» Реджинальда Хадлина и драма о «Сильнее» Дэвида Гордона Грина, в которой Джейк Джилленхол сыграл мужчину, потерявшего обе ноги в теракте на Бостонском марафоне.

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Также «Амфест» покажет инди-мелодраму «Порту» Гейба Клингера с последней главной ролью покойного актера Антона Ельчина, авангардную трагикомедию Альберта Бирни и Кентакера Одли «Сильвио», спортивную драму Филиппа Фалардо «Реальный Рокки» о боксере Чаке Вепнере и документальный фильм «Американская Вальгалла», рассказывающий о записи альбома Игги Попа Post Pop Depression, с которой рок-звезде помогал другой известный музыкант — фронтмен Queens of the Stone Age Джош Хомми.

Кроме того, 16 октября возобновился «Амфест» в Москве, где основная часть смотра проходила с 27 сентября по 10 октября. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» до 30 октября покажут четыре картины, пополнившие программу. Это «Зови меня своим именем», «Сильнее» и «Маршалл», а также сатирическая комедия Мэтта Спайсера «Ингрид едет на Запад». Первые три ленты с 24 по 26 октября покажут и в Санкт-Петербурге, принимавшем фестиваль с 27 сентября по 1 октября.

Фестиваль американского кино «Амфест» проходит в Москве и Санкт-Петербурге в двенадцатый раз. Другие российские города принимают его впервые. Организатором смотра выступает компания Cool Connections, на сайте которой опубликовано подробное расписание показов в каждом из городов-участников.