Создан инструмент для борьбы с порноместью

Австралия создала первый национальный инструмент для помощи жертвам порномести. Об этом во вторник, 17 октября, пишет BBC News.

Инструмент будет давать пострадавшим пользователям рекомендации о способах изъятия из общего доступа личных изображений и видеозаписей, опубликованных без их согласия, сообщать о злоупотреблениях властям и помогать в подготовке судебных исков к обидчикам.

Молодые австралийки все чаще становятся жертвами незаконной публикации фото и видео интимного характера. По статистике, 20 процентов граждан страны в возрасте от 16 до 49 лет пострадали от психологического насилия и шантажа с использованием похищенных интимных материалов.

Тем же исследованием установлено, что 76 процентов потерпевших не предпринимали никаких действий, поскольку не знали, куда обращаться за помощью.

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Министр связи Австралии Митч Фифилд (Mitch Fifield) заявил, что представленный сервис стоимостью 4,8 миллиона австралийских долларов (3,8 миллиона долларов США) стал первым подобным инструментом в мире. Подобные сервисы уже использует правительство Калифорнии и ряд неправительственных организаций некоторых других стран.

Министр также сообщил о намерении властей ввести штрафы для владельцев сайтов, которые занимаются размещением материалов с порноместью. Административная или уголовная ответственность за распространение фото и видео подобного рода уже введена в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Японии, а также в большинстве штатов США.

Юридический термин «порноместь» означает публичное размещение материалов сексуального характера без согласия изображенных в них лиц. Изначально распространением такого контента занимались в основном бывшие партнеры жертв. Но в последнее время такой способ мести все чаще выбирают недоброжелатели, не имевшие совместного романтического прошлого с потерпевшими.