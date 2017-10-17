Наука и техника
 

Объяснена трехмерность Вселенной

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Британские, американские, немецкие и португальские физики предложили вероятное объяснение наблюдаемой трехмерности пространства (без учета временной координаты). Исследование принято к публикации в European Physical Journal C, доступно на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает Phys.org.

Гипотеза ученых предполагает, что на ранних этапах развития Вселенной, примерно 13,8 миллиарда лет назад, большая часть материи мира находилась в состоянии кварк-глюонной плазмы. В процессе фазового перехода кварк-глюонной плазмы в плазму возникали протоны и нейтроны, образующие ядра химических элементов.

Трехмерность Вселенной специалисты объяснили тем, что узлы из силовых трубок, которые связывали кварки и антикварки, устойчивы только в трехмерном пространстве. Система трубок, пронизывающая мир с более высоким числом пространственных измерений, не смогла бы существовать сколько-нибудь продолжительное время.

В рамках стандартных моделей физики элементарных частиц и космологии считается, что на ранних этапах развития Вселенной существовало единое сильное и электрослабое взаимодействие, из которого на инфляционной стадии (промежутка экспоненциального расширения) произошло выделение сильного взаимодействия.

Данный процесс (бариогенез) сопровождался объединением кварков и глюонов в адроны, а также вероятным появлением космологических топологических дефектов (в частности, космологических струн, стенок и монополей).

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