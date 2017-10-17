Сотрудница уральской полиции вылетела из служебного ГАЗа на перекрестке

В городе Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудница полиции выпала из служебной машины марки ГАЗ на перекрестке. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть», — отметил он.

Женщина попала в реанимацию. Больше никто, по словам Горелых, не пострадал.

Назначена служебная проверка в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и техническое состояние машины.

4 июля сообщалось, что задержанный в Казани за хулиганство мужчина погиб по пути в отделение, вывалившись из патрульного авто. В республиканском МВД заявили, что 27-летний правонарушитель сам выбил ногами дверь машины. В отношении сопровождавших его полицейских назначили служебную проверку.