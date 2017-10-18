Названа смертельная опасность переливания крови

Нидерландские медики допустили, что переливание крови от беременных женщин мужчинам сопряжено с высоким риском смерти последних. Исследование опубликовано в журнале JAMA.

«Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности», — говорится в публикации специалистов.

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Данные ученых основаны на исследовании более 30 тысяч пациентов, которым с мая 2005 года по сентябрь 2015 года переливали кровь в шести крупных нидерландских больницах.

Ученые предполагают, что антитела, вырабатываемые во время беременности женщинами для защиты плода, провоцируют болезненную реакцию у мужчин, в частности, острый респираторный дистресс-синдром.

Специалисты считают необходимым проведение дальнейших исследований.