Из жизни
 

Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время

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Бывшая танцовщица пробежала марафон в туфлях с высоким каблуком за 7 часов 28 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

«Ну что, мир, я это сделала. Сама в шоке, но это действительно произошло», — написала в Instagram Ирен Сьюэлл (Irene Sewell) из американского города Чаттануга, штат Теннесси. Она преодолела 42-километровую дистанцию на каблуках высотой 7,6 сантиметра на две минуты быстрее, чем прежняя обладательница этого рекорда.

Видео: @highheelsforguinness

По рекомендации подиатриста (врача, специализирующегося на болезнях стопы и голени) Сьюэлл тренировалась в спортивной обуви и лишь иногда совершала пробежки на каблуках.

На марафон женщина захватила шесть пар туфель разного размера: от 7,5 (соответствует российскому 37 размеру) до 9 (38,5). Кроме того, она запаслась пластырями, стельками и компрессионными бандажами для голени.

В 2013 году сообщалось, что 69-летний американский адвокат Ларри Мэйкон попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав в течение одного года 239 марафонов.

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